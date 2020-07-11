У підсумковому випуск новин за 11 липня станом на 21:00 – у Хабаровську відбулася наймасовіша акція протесту в історії міста. Люди вийшли на підтримку затриманого губернатора, якому інкримінують організацію вбивств. На думку громади, затримання політичне і вигідне Путіна. Напередодні Україна втратила ще одного захисника. Життя Тараса Матвіїва обірвала ворожа міна, коли він рятував побратимів.

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