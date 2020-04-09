Підсумковий випуск новин за 18:00: 3D-модель ураження легень. Позачергове засідання Ради
У підсумковому випуску новин за 9 квітня станом на 18:00 – вчені з університету Джорджа Вашингтона розробили першу у світі 3D-модель легень процесу зараження коронавірусом. На позачергове засідання народні депутати можуть зібратися вже 13 квітня 2020 року. Про це у коментарі 24 каналу розповів заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Також у випуску:
У Міністерстві цифрової трансформації показали, у яких регіонах найчастіше не дотримуються режиму карантину. Найбільше порушників – у Києві та області.
Російські найманці обстріляли околиці Хутора Вільний. Ворожий гранатометний заряд розірвався просто на подвір'ї місцевої жительки. Осколки пробили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.
Через карантин настоятель української греко-католицької церкви Святослав звільнив вірян від обов'язкових сповіді й причастя.
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