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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 18:00: 3D-модель ураження легень. Позачергове засідання Ради

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 9 квітня станом на 18:00 – вчені з університету Джорджа Вашингтона розробили першу у світі 3D-модель легень процесу зараження коронавірусом. На позачергове засідання народні депутати можуть зібратися вже 13 квітня 2020 року. Про це у коментарі 24 каналу розповів заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

      Також у випуску:

      У Міністерстві цифрової трансформації показали, у яких регіонах найчастіше не дотримуються режиму карантину. Найбільше порушників – у Києві та області.

      Російські найманці обстріляли околиці Хутора Вільний. Ворожий гранатометний заряд розірвався просто на подвір'ї місцевої жительки. Осколки пробили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

      Через карантин настоятель української греко-католицької церкви Святослав звільнив вірян від обов'язкових сповіді й причастя.

      Теги: Верховна Рада Випуск новин
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