Підсумковий випуск новин за 18:00: Кличко інспектує лікарні. Дороге лікування в Україні

У підсумковому випуску новин за 1 квітня станом на 18:00 – міський голова Києва Віталій Кличко завітав до інфекційного відділення лікарні №9. Деякі пацієнти скаржаться, що на ліки від коронавірусу витрачають по декілька тисяч гривень. Надодачу частину препаратів важко придбати. Це попри те, що в Міністерстві охорони здоров'я обіцяли лікувати безкоштовно.

Також у випуску: Одеська лікарня не готова до приймання пацієнтів з коронавірусом. Пік захворюваності в Україні на коронавірус буде на Великодні свята. Жертвою коронавірусу на Прикарпатті стала 37-річна породілля.