Підсумковий випуск новин за 18:00: Кличко інспектує лікарні. Дороге лікування в Україні
У підсумковому випуску новин за 1 квітня станом на 18:00 – міський голова Києва Віталій Кличко завітав до інфекційного відділення лікарні №9. Деякі пацієнти скаржаться, що на ліки від коронавірусу витрачають по декілька тисяч гривень. Надодачу частину препаратів важко придбати. Це попри те, що в Міністерстві охорони здоров'я обіцяли лікувати безкоштовно.
Також у випуску:
Одеська лікарня не готова до приймання пацієнтів з коронавірусом.
Пік захворюваності в Україні на коронавірус буде на Великодні свята.
Жертвою коронавірусу на Прикарпатті стала 37-річна породілля.
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