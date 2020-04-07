Підсумковий випуск новин за 18:00: Коронавірус у ЗСУ. Стан здоров'я Джонсона
У підсумкововму випуску новин за 7 квітня станом на 18:00 – у Збройних силах України 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, один з яких – летальний. Хворий на коронавірус британський прем'єр-міністр Борис Джонсон перебуває у реанімації, але пневмонії немає.
Також у випуску:
Від сьогодні кордон України можна перетнути лише на авто і тільки в 19-х пунктах пропуску.
У мінську знову не домовилися про черговий етап розведення на Донбасі. На вчорашній онлайн-зустрічі підгрупи з безпеки зірвалися переговори. А все тому, що не змогли узгодити нові ділянки.
Жодної смерті від коронавірусу за добу не зафіксували у Китаї.
Читайте також
Вибір редакції
-
У квитанціях за гарячу воду і тепло з'явиться новий платіж: подробицісьогодні , 16:29
-
На Благовіщення люди прийшли до церков, незважаючи на карантин: фотосьогодні , 12:52
-
Коронавірус в Україні: чому не можна вірити цифрам?сьогодні , 13:30
-
Як Україна виходитиме з карантину: орієнтовний план та датисьогодні , 15:45
-
Карантин за годину можна ввести, а жерти що будемо? – Лукашенко про коронавіруссьогодні , 13:56
-
Хто і як заробляє на коронавірусісьогодні , 14:13