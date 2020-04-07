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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Коронавірус у ЗСУ. Стан здоров'я Джонсона

      Випуск новин -

      У підсумкововму випуску новин за 7 квітня станом на 18:00 – у Збройних силах України 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, один з яких – летальний. Хворий на коронавірус британський прем'єр-міністр Борис Джонсон перебуває у реанімації, але пневмонії немає.

      Також у випуску:

      Від сьогодні кордон України можна перетнути лише на авто і тільки в 19-х пунктах пропуску.

      У мінську знову не домовилися про черговий етап розведення на Донбасі. На вчорашній онлайн-зустрічі підгрупи з безпеки зірвалися переговори. А все тому, що не змогли узгодити нові ділянки.

      Жодної смерті від коронавірусу за добу не зафіксували у Китаї.

      Теги: Борис Джонсон Збройні сили України Випуск новин
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