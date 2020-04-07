Підсумковий випуск новин за 18:00: Коронавірус у ЗСУ. Стан здоров'я Джонсона

У підсумкововму випуску новин за 7 квітня станом на 18:00 – у Збройних силах України 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, один з яких – летальний. Хворий на коронавірус британський прем'єр-міністр Борис Джонсон перебуває у реанімації, але пневмонії немає.

Також у випуску:

Від сьогодні кордон України можна перетнути лише на авто і тільки в 19-х пунктах пропуску.

У мінську знову не домовилися про черговий етап розведення на Донбасі. На вчорашній онлайн-зустрічі підгрупи з безпеки зірвалися переговори. А все тому, що не змогли узгодити нові ділянки.

Жодної смерті від коронавірусу за добу не зафіксували у Китаї.