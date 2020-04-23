Підсумковий випуск новин за 18:00: Повернення лікарів з Італії. Медичний вантаж з Китаю

У підсумковому випуску новин за 23 квітня станом на 18:00 – українські лікарі, які допомагали у боротьбі з коронавірусом в Італії, повернулися додому. Всі 20 медиків перед вильотом пройшли тест на коронавірус, який показав негативний результат. До України повернувся літак "Мрія" з рекордною кількістю медичного вантажу. АН-225 доставив з Китаю захисні маски, костюми та інші протиепідемічні засоби.

Також у випуску: В Україні зафіксовано вже 578 нових випадків зараження коронавірусом. У Чорнобильській зоні не локалізували 3 осередки вогню. На Донбасі поранено 2 українських військових внаслідок потужних обстрілів. За рішенням Кабміну, особи, які до перетину українського кордону дали згоду на самоізоляцію з використанням додатку "Дій вдома", не підлягають обсервації.