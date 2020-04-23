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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Повернення лікарів з Італії. Медичний вантаж з Китаю

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 23 квітня станом на 18:00 – українські лікарі, які допомагали у боротьбі з коронавірусом в Італії, повернулися додому. Всі 20 медиків перед вильотом пройшли тест на коронавірус, який показав негативний результат. До України повернувся літак "Мрія" з рекордною кількістю медичного вантажу. АН-225 доставив з Китаю захисні маски, костюми та інші протиепідемічні засоби.

      Також у випуску:

      В Україні зафіксовано вже 578 нових випадків зараження коронавірусом.

      У Чорнобильській зоні не локалізували 3 осередки вогню.

      На Донбасі поранено 2 українських військових внаслідок потужних обстрілів.

      За рішенням Кабміну, особи, які до перетину українського кордону дали згоду на самоізоляцію з використанням додатку "Дій вдома", не підлягають обсервації.

      Теги: Новини України Випуск новин Китай
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