Підсумковий випуск новин за 18:00: Штрафи священникам. COVID-19 у медиків на Вінниччині
У підсумковому випуску новин за 13 квітня станом на 18:00 – одразу у 7 областях поліцейські склали адмінпротоколи за масові богослужіння, які заборонили на період карантину. Трьом священникам правоохоронці виписали штрафи. На Вінничині COVID-19 виявили у 64 медиків. Більшість з них наразі перебувають на самоізоляції.
Також у випуску:
На Житомирщині від коронавірусу лікують 7-місячне немовля.
Нардепи ухвалили зміни до держбюджету на 2020 рік.
Російські найманці тричі порушували режим тиші на Донбасі.
В Україні тестують вітчизняні апарати ШВЛ.
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