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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Штрафи священникам. COVID-19 у медиків на Вінниччині

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 13 квітня станом на 18:00 – одразу у 7 областях поліцейські склали адмінпротоколи за масові богослужіння, які заборонили на період карантину. Трьом священникам правоохоронці виписали штрафи. На Вінничині COVID-19 виявили у 64 медиків. Більшість з них наразі перебувають на самоізоляції.

      Також у випуску:

      На Житомирщині від коронавірусу лікують 7-місячне немовля.

      Нардепи ухвалили зміни до держбюджету на 2020 рік.

      Російські найманці тричі порушували режим тиші на Донбасі.

      В Україні тестують вітчизняні апарати ШВЛ.

      Теги: Новини України Штрафи Вінниця Випуск новин
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