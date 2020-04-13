Підсумковий випуск новин за 18:00: Штрафи священникам. COVID-19 у медиків на Вінниччині

У підсумковому випуску новин за 13 квітня станом на 18:00 – одразу у 7 областях поліцейські склали адмінпротоколи за масові богослужіння, які заборонили на період карантину. Трьом священникам правоохоронці виписали штрафи. На Вінничині COVID-19 виявили у 64 медиків. Більшість з них наразі перебувають на самоізоляції.

Також у випуску: На Житомирщині від коронавірусу лікують 7-місячне немовля. Нардепи ухвалили зміни до держбюджету на 2020 рік. Російські найманці тричі порушували режим тиші на Донбасі. В Україні тестують вітчизняні апарати ШВЛ.