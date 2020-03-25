Підсумковий випуск новин за 18:00: ЗНО та вступну кампанію перенесли. Теракт в Афганістані

У підсумковому випуску новин за 25 березня станом на 18:00 – в Міносвіти повідомили, що через карантин перенесли ЗНО. Поки у відомстві не називають конкретних дат. Обіцяють лише, що новий графік складання оприлюднять до кінця тижня. Внаслідок теракту в Афганістані загинули 25 людей, десятки – поранені. Терористи-смертники напали на релігійний комплекс сикхів. Сталося це під час молитви у храмі.

Також у випуску: Перші пологи хворої на коронавірус пройшли в Україні. Жінка, яка напередодні дізналася про інфекцію, народила сина. Стан матері та дитини – задовільний. Правоохоронці затримали ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві колишнього директора "Інтера" Сергія Старицького. 6 офіційних випадків зараження коронавірусом підтвердили у Європарламенті. Серед інфікованих – 1 депутат, 2 працівників апарату, 1 асистент та 2 зовнішні підрядники. У китайській провінції Хубей, звідки почалося розповсюдження Covid-19, від 25 березня припиняють карантин. Ізольованим поки залишиться тільки центр провінції – місто Ухань.