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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Підсумковий випуск новин за 18:00: ЗНО та вступну кампанію перенесли. Теракт в Афганістані

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 25 березня станом на 18:00 – в Міносвіти повідомили, що через карантин перенесли ЗНО. Поки у відомстві не називають конкретних дат. Обіцяють лише, що новий графік складання оприлюднять до кінця тижня. Внаслідок теракту в Афганістані загинули 25 людей, десятки – поранені. Терористи-смертники напали на релігійний комплекс сикхів. Сталося це під час молитви у храмі.

      Також у випуску: 

      Перші пологи хворої на коронавірус пройшли в Україні. Жінка, яка напередодні дізналася про інфекцію, народила сина. Стан матері та дитини – задовільний.

      Правоохоронці затримали ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві колишнього директора "Інтера" Сергія Старицького.

      6 офіційних випадків зараження коронавірусом підтвердили у Європарламенті. Серед інфікованих – 1 депутат, 2 працівників апарату, 1 асистент та 2 зовнішні підрядники. 

      У китайській провінції Хубей, звідки почалося розповсюдження Covid-19, від 25 березня припиняють карантин. Ізольованим поки залишиться тільки центр провінції – місто Ухань. 

      Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
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      Теги: Теракт Афганістан Новини України Випуск новин
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