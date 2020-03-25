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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Итоговый выпуск новостей за 18:00: ВНО и вступительную кампанию перенесли. Теракт в Афганистане

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 18:00 – в Минобразования сообщили, что из-за карантина перенесли ВНО. Пока в ведомстве не называют конкретных дат. Обещают лишь, что новый график сдачи обнародуют до конца недели. В результате теракта в Афганистане погибли 25 человек, десятки – ранены. Террористы-смертники напали на религиозный комплекс сикхов. Произошло это во время молитвы

      Также в выпуске:

      Первые роды больной коронавирусом прошли в Украине. Женщина, которая накануне узнала об инфекции, родила сына. Состояние матери и ребенка удовлетворительное.

      Правоохранители задержали экс-министра иностранных дел Леонида Кожару. Его подозревают в убийстве бывшего директора "Интера" Сергея Старицкого.

      6 официальных случаев заражения коронавирусом подтвердили в Европарламенте. Среди инфицированных – 1 депутат, 2 работника аппарата, 1 ассистент и 2 внешних подрядчика.

      В китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение Covid-19, от 25 марта прекращают карантин. Изолированным пока останется только центр провинции – город Ухань.

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      Теги: Новости Украины Теракт Афганістан Выпуск новостей
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