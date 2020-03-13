Підсумковий випуск новин за 19:00: Кредит від МВФ під загрозою. Паніка через туберкульоз

У підсумковому випуску новин за 13 березня станом на 19:00 – через зміну Кабміну кредит від МВФ може опинитися під загрозою. Адже перемовини вели Олексій Гончарук та Оксана Маркарова. Чи готові кредитори співпрацювати з новими міністрами – з'ясовували журналісти 24 каналу. В деяких регіонах медики лякають населення тим, що тубдиспансери ліквідують, а хворих випустять на вулиці.

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Російські найманці цієї доби двічі порушили режим тиші. Гатили із забороненої Мінськими угодами зброї. Зокрема обстріляли позиції ЗСУ неподалік Лебединського. На щастя, обійшлося без втрат.

В Іспанії готуються до введення надзвичайного стану, адже кількість хворих у країні сягнула 4200 людей, 120 з яких померли. Місцеві в паніці спустошують полиці магазинів.

У Верховній Раді запроваджують особливий режим допуску. За словами Дмитра Разумкова, людей з температурою на роботу не пускатимуть. Також парламент закриють для відвідувачів.

Два автобуси з українцями завернули на словенському кордоні цієї ночі. Люди стверджують, що ні в кого підвищеної температури немає. Вони й досі залишаються біля кордону.