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      Итоговый выпуск новостей за 19:00: Кредит от МВФ под угрозой. Паника из-за туберкулеза

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 19:00 – из-за изменения Кабмина кредит от МВФ может оказаться под угрозой. Ведь переговоры вели Алексей Гончарук и Оксана Маркарова. Готовы ли кредиторы сотрудничать с новыми министрами – выясняли журналисты 24 канала. В некоторых регионах медики пугают население тем, что тубдиспансер ликвидируют, а больных выпустят на улице.

      Также в выпуске:

      Российские наемники в эти сутки дважды нарушили режим тишины. Били из запрещенного минскими соглашениями оружия. В частности обстреляли позиции ВСУ неподалеку Лебединского. К счастью, обошлось без потерь.

      В Испании готовятся к введению чрезвычайного положения, ведь количество больных в стране достигло 4200 человек, 120 из которых умерли. Местные в панике опустошают полки магазинов и боятся выйти на улицу.

      В Верховной Раде вводят особый режим допуска. По словам Дмитрия Разумкова, людей с температурой на работу не будут пускать. Также парламент закроют для посетителей.

      Два автобуса с украинцами завернули на словенском границе этой ночью. Люди утверждают, что ни у кого повышенной температуры нет. Они до сих пор остаются возле границы.

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      Теги: Новости Украины Транш МВФ МВФ Выпуск новостей
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