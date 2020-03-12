Підсумковий випуск новин за 19:00: Перший день карантину в Україні. Евакуація з Китаю

У підсумковому випуску новин за 12 березня станом на 19:00 – в Україні завершується перший день карантину. У всіх містах обмежили проведення масових заходів. Як живуть українці у нових реаліях – з'ясовували журналісти 24 каналу. Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС готує другу евакуацію українців із Китаю. У міністерстві закликали не їхати у туристичні мандрівки в охоплені коронавірусом країни.

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