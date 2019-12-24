Підсумковий випуск новин за 20:00: Справа ексберкутівців. Заборона ЛГБТ-маршів у Рівному

У підсумковому випуску новин за 24 грудня станом на 20:00 – колишніх беркутівців, звинувачених у розстрілі Майдану, залишать під вартою до 14 січня. Передача екссиловиків у межах обміну полонених не відбудеться. У Рівному міські депутати заборонили проводити ЛГБТ-марші. За їхніми словами, такі заходи ставлять під загрозу інститут сім'ї.

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський підписав поправки, що гарантують звільнення Романа Труби, а також створення в Держбюро розслідувань окремого департаменту зі справ Майдану. Президент Володимир Зеленський призначив постійного представника України у Раді Європи. Ним став 70-річний Борис Тарасюк. ДБР веде розслідування щодо зриву оборонного контракту. Путіна зробили головним героєм реклами презервативів.