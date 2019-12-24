21:47
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
      Вєсті Кремля
      21:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:06, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Підсумковий випуск новин за 20:00: Справа ексберкутівців. Заборона ЛГБТ-маршів у Рівному

      Випуск новин 86 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 24 грудня станом на 20:00 – колишніх беркутівців, звинувачених у розстрілі Майдану, залишать під вартою до 14 січня. Передача екссиловиків у межах обміну полонених не відбудеться. У Рівному міські депутати заборонили проводити ЛГБТ-марші. За їхніми словами, такі заходи ставлять під загрозу інститут сім'ї.

      Також у випуску:

      Президент Володимир Зеленський підписав поправки, що гарантують звільнення Романа Труби, а також створення в Держбюро розслідувань окремого департаменту зі справ Майдану.

      Президент Володимир Зеленський призначив постійного представника України у Раді Європи. Ним став 70-річний Борис Тарасюк.

      ДБР веде розслідування щодо зриву оборонного контракту. 

      Путіна зробили головним героєм реклами презервативів. 

      Зеленський звільнив Мальського з посади голови Львівської ОДА: чим він запам'ятався
      сьогодні
      9276
      Теги: Новини України Випуск новин Беркут Рівне ЛГБТ Обмін полоненими
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:12 Прориви року: найбільші успіхи українських стартапів у 2019
      Юлія Бабич 73
      сьогодні , 19:00 Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році
      Вісент Луїс 249
      сьогодні , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 1990
      сьогодні , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російської армії
      Михайло Макарук 2075
      сьогодні , 16:00 Що таке TikTok: чому він такий популярний і як працює додаток
      Михайло Года 823
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук