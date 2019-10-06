Підсумковий випуск новин за 21:00: Активісти зірвали ефір каналу Мураєва. Мітинги у Мінську
У підсумковому випускуновин за 6 жовтня станом на 21:00 – на сьогоднішньому віче у столиці активісти не дуже гостинно зустріли журналістів телеканалу "Наш", що галежить прокремлівському політику Євгену Мураєву. "Ні об'єднанню Білорусі з Росією" – під таким гаслом у центрі Мінська відбувся мітинг опозиції. У ньому взяли участь близько ста активістів.
Також у випуску:
У Львові презентували перше автотаксі, якому вже 90 років.
У Гонконгу з новою силою відновилися акції протесту проти придушення громадянських прав.
У Дніпрі є загроза обвалу гуртожитка.
Джерело: 24 канал
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