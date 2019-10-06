Підсумковий випуск новин за 21:00: Активісти зірвали ефір каналу Мураєва. Мітинги у Мінську

У підсумковому випускуновин за 6 жовтня станом на 21:00 – на сьогоднішньому віче у столиці активісти не дуже гостинно зустріли журналістів телеканалу "Наш", що галежить прокремлівському політику Євгену Мураєву. "Ні об'єднанню Білорусі з Росією" – під таким гаслом у центрі Мінська відбувся мітинг опозиції. У ньому взяли участь близько ста активістів.

Також у випуску: У Львові презентували перше автотаксі, якому вже 90 років. У Гонконгу з новою силою відновилися акції протесту проти придушення громадянських прав. У Дніпрі є загроза обвалу гуртожитка.

Джерело: 24 канал