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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Активісти зірвали ефір каналу Мураєва. Мітинги у Мінську

      Випуск новин 247 Читать новость на русском

      У підсумковому випускуновин за 6 жовтня станом на 21:00 – на сьогоднішньому віче у столиці активісти не дуже гостинно зустріли журналістів телеканалу "Наш", що галежить прокремлівському політику Євгену Мураєву. "Ні об'єднанню Білорусі з Росією" – під таким гаслом у центрі Мінська відбувся мітинг опозиції. У ньому взяли участь близько ста активістів.

      Також у випуску:

      У Львові презентували перше автотаксі, якому вже 90 років.

      У Гонконгу з новою силою відновилися акції протесту проти придушення громадянських прав.

      У Дніпрі є загроза обвалу гуртожитка.

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      Теги: Новини України Випуск новин Медіа Євгеній Мураєв Мінськ
      Джерело: 24 канал
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