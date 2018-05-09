Підсумковий випуск новин за 21:00: День перемоги над нацизмом. Стан отруєних у Черкасах

У підсумковому випуску новин за 9 травня станом на 21:00 – у середу, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 57 осіб залишаються у лікарнях після отруєння у Черкасах.

Також у випуску: США запровадили нові санкції проти Росії. Антимонопольний комітет досліджує зростання цін на житло перед фіналом Ліги чемпіонів. У Дніпрі побилися вболівальники: 20 осіб затримано.