Підсумковий випуск новин за 21:00: День перемоги над нацизмом. Стан отруєних у Черкасах
У підсумковому випуску новин за 9 травня станом на 21:00 – у середу, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 57 осіб залишаються у лікарнях після отруєння у Черкасах.
Також у випуску:
США запровадили нові санкції проти Росії.
Антимонопольний комітет досліджує зростання цін на житло перед фіналом Ліги чемпіонів.
У Дніпрі побилися вболівальники: 20 осіб затримано.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі