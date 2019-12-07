Підсумковий випуск новин за 21:00: Депортація українців з Гонконгу. 100 днів Ради

У підсумковому випуску новин за 7 грудня станом на 21:00 – громадян України депортують з Гонконгу. Навіть тих, хто має всі законні підстави для перебування у мегаполісі. Про це повідомила активістка Катерина Самара, яку відправили додому відразу після прильоту. Верховна Рада відпрацювала свої перші 100 днів. За цей час новообрані нардепи ухвалили понад 80 законопроєктів.

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Cутички "жовтих жилетів" і правоохоронців та транспортний коллапс у Парижі.

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