Підсумковий випуск новин за 21:00: Довічне для Савченко. Ганьба поліції Одеси
У підсумковому випуску новин за 2 серпня станом на 21:00 – завершилось розслідування щодо підготовки теракту Савченко та Рубаном: прокурори передадуть справу до суду і сподіваються, що винних покарають довічним ув'язненням. Поліцейська з Одеси стала зіркою інтернету: у стані алкогольного сп'яніння спричинила ДТП, а потім показала на камеру спідню білизну.
Також у випуску:
У Одесі невідомі здійснили наїзд вантажівкою на автомобіль членів "Народного руху", поліція кваліфікувала злочин як "замах на вбивство".
Троє українців перемогли майже 700 конкурентів і поїдуть на навчання до Стенфорду.
Поліція розглядає дві головні версії вбивства Віталія Олешка: замовне і побутовий напад.
Джерело: 24 канал
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