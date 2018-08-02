Підсумковий випуск новин за 21:00: Довічне для Савченко. Ганьба поліції Одеси

У підсумковому випуску новин за 2 серпня станом на 21:00 – завершилось розслідування щодо підготовки теракту Савченко та Рубаном: прокурори передадуть справу до суду і сподіваються, що винних покарають довічним ув'язненням. Поліцейська з Одеси стала зіркою інтернету: у стані алкогольного сп'яніння спричинила ДТП, а потім показала на камеру спідню білизну.

Також у випуску: У Одесі невідомі здійснили наїзд вантажівкою на автомобіль членів "Народного руху", поліція кваліфікувала злочин як "замах на вбивство". Троє українців перемогли майже 700 конкурентів і поїдуть на навчання до Стенфорду. Поліція розглядає дві головні версії вбивства Віталія Олешка: замовне і побутовий напад.