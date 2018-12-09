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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Другий тиждень воєнного стану. Гонка озброєнь

      Випуск новин 78

      У підсумковому випуску новин за 9 грудня станом на 21:00 – 10 областей України вже майже два тижні у режимі воєнного стану: на в'їздах у деякі міста з'явилися блокпости, на збори скликали резервістів, а СБУ опрацьовує нові запити від російських артистів. США висунули ультиматум Росії, щоб та протягом 60 діб повернулася до виконання "Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності".

      Також у випуску:

      Росія стягує важку військову техніку до українського кордону.

      У Вірменії вже закрили виборчі дільниці та почали підрахунок голосів.

      Париж поступово приходить до тями після масових акцій протесту "Жовтих жилетів".

      Теги: Зброя Новини Росії Новини США Воєнний стан в Україні Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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