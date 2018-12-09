Підсумковий випуск новин за 21:00: Другий тиждень воєнного стану. Гонка озброєнь

У підсумковому випуску новин за 9 грудня станом на 21:00 – 10 областей України вже майже два тижні у режимі воєнного стану: на в'їздах у деякі міста з'явилися блокпости, на збори скликали резервістів, а СБУ опрацьовує нові запити від російських артистів. США висунули ультиматум Росії, щоб та протягом 60 діб повернулася до виконання "Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності".

Також у випуску: Росія стягує важку військову техніку до українського кордону. У Вірменії вже закрили виборчі дільниці та почали підрахунок голосів. Париж поступово приходить до тями після масових акцій протесту "Жовтих жилетів".