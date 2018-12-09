Итоговый выпуск новостей за 21:00: Вторая неделя военного положения. Гонка вооружений
В итоговом выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 21:00 – 10 областей Украины почти две недели в режиме военного положения: на въездах в некоторые города появились блокпосты, на собрание созвали резервистов, а СБУ обрабатывает запросы российских артистов. США выдвинули ультиматум России, чтобы в течение 60 суток вернулась к выполнению "Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности"
Также в выпуске:
Россия стягивает тяжелую военную технику к украинской границе.
В Армении уже закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов.
Париж постепенно приходит в себя после массовых акций протеста "Желтых жилетов".
Источник: 24 канал
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