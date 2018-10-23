Підсумковий випуск новин за 21:00: ДТП з комунальниками на Донеччині. Фрагменти тіла Хашоггі
У підсумковому випуску новин за 23 жовтня станом на 21:00 – на Донеччині автомобіль з комунальниками, які їхали ремонтувати водопровід, підірвався на міні. На щастя, серйозно ніхто не постраждав, у водія – контузія. Фрагменти тіла журналіста Джамала Хашоггі виявили на території генерального консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, про що заявив керівник місцевої опозиційної партії.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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