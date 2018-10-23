Підсумковий випуск новин за 21:00: ДТП з комунальниками на Донеччині. Фрагменти тіла Хашоггі

У підсумковому випуску новин за 23 жовтня станом на 21:00 – на Донеччині автомобіль з комунальниками, які їхали ремонтувати водопровід, підірвався на міні. На щастя, серйозно ніхто не постраждав, у водія – контузія. Фрагменти тіла журналіста Джамала Хашоггі виявили на території генерального консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, про що заявив керівник місцевої опозиційної партії.

Також у випуску: У Києві кран протаранив майже 20 автомобілів, троє людей потребували допомоги лікарів. Росія погрожує ввести санкції проти України. Два великих міста Львівщини – без гарячої води та опалення. Ситуація на фронті: Мар'їнка.