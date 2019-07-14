Підсумковий випуск новин за 21:00: Фінансування партій. Заява про звільнення від голови ДФС
У підсумковому випуску новин за 14 липня станом на 21:00 – політичні сили мають подавати звіти про спонсорів і витрачені бюджети до Центральної виборчої комісії. І перші документи вже надійшли. Очільник Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву на звільнення.
Також у випуску:
Політична агітація у різних регіонах України.
Борис Колесніков вилаяв виборця під час зустрічі на Донеччині.
Після зливи в Києві підтопило дороги та підземні переходи.
Джерело: 24 канал
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