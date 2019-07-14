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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Фінансування партій. Заява про звільнення від голови ДФС

      Випуск новин 153 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 липня станом на 21:00 – політичні сили мають подавати звіти про спонсорів і витрачені бюджети до Центральної виборчої комісії. І перші документи вже надійшли. Очільник Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву на звільнення.

      Також у випуску:

      Політична агітація у різних регіонах України.

      Борис Колесніков вилаяв виборця під час зустрічі на Донеччині.

      Після зливи в Києві підтопило дороги та підземні переходи. 

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      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Випуск новин Новини політики Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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