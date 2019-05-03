Підсумковий випуск новин за 21:00: Голову КСУ позбавили візи США. Конфлікт у Венесуелі

У підсумковому випуску новин за 3 травня станом на 21:00 – голову Конституційного суду Станіслава Шевчука позбавили візи США. У ЦПК вважають, що йому могли відмовити у візі саме через скасування статті про "незаконне збагачення". Протести у Венесуелі набирають обертів – загинули щонайменше чотири людини, ще 240 зазнали травм.

Також у випуску: У Верховній Раді вже зареєстрували проект постанови щодо проведення урочистого засідання парламенту. На якому і мають провести інавгурацію новообраного президента. Офіційні результати виборів опублікували в "Голосі України". У парламентському виданні йдеться, що за підсумками другого туру виборів обраним президентом став Володимир Зеленський. Нападники обчистили будинок нардепа із Народного фронту Павла Пинзеника. Проросійські бойовики обстріляли прифронтове місто Мар'їнка, в результаті постраждали сім житлових будинків.

Джерело: 24 канал