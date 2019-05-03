Итоговый выпуск новостей за 21:00: Председателя КСУ лишили визы США. Конфликт в Венесуэле

В итоговом выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 21:00 – председателя Конституционного суда Станислава Шевчука лишили визы США. В ГПК считают, что ему могли отказать в визе именно из-за отмены статьи о "незаконном обогащении". Протесты в Венесуэле набирают обороты – погибли по меньшей мере четыре человека, еще 240 получили травмы.

Также в выпуске: В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания парламента. На котором и должны провести инаугурацию новоизбранного президента. Официальные результаты выборов опубликовали в "Голосе Украины". В парламентском издании говорится, что по итогам второго тура выборов избранным президентом стал Владимир Зеленский. Нападавшие обчистили дом нардепа из Народного фронта Павла Пинзеника. Пророссийские боевики обстреляли прифронтовой город Марьинка, в результате пострадали семь жилых домов.

Источник: 24 канал