Підсумковий випуск новин за 21:00: Гроші Януковича. Епідемія кору

У підсумковому випуску новин за 15 січня станом на 21:00 – офшорні компанії можуть назад відсудити конфісковані півтора мільярди Януковича. На Львівщині, Одесі, Івано-Франківську та Києві дітям без щеплень від кору рекомендують не ходити на навчання.

Також у випуску: Віталія Шабуніна викликали сьогодні на допит до Дніпровського райвідділку поліції разом із Всеволодом Філімоненком. Сьогодні у Брюсселі на сесії Європарламенту обговорюватимуть вплив дезінформації Кремля на вибори в країнах ЄС. Терористи "ЛДНР" з артилерії та мінометів різних калібрів гатили по околицях Новолуганського. Міжнародний валютний фонд забракував президентську версію закону про Антикорупційний суд.