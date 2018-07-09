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Підсумковий випуск новин за 21:00: Гучне затримання НАБУ. Ужгород у скорботі

Випуск новин 236 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 9 липня станом на 21:00 – детективи НАБУ затримали підозрюваного у розкраданні 149 мільйонів гривень Міністерства оборони Володимира Гарькавого. Фігурант скандальної справи сам прибув на допит. Мешканці Ужгорода прощалися з жертвами вибуху міномета "Молот" Валерієм Тихановським та Дмитром Власовим, 10 липня відбудеться прощання з ще одним загиблим – Юрієм Пушкарем.

Також у випуску:

Народні депутати так і не оновили склад ЦВК.

Із затопленої печери у Таїланді врятували вже вісьмох школярів.

У Брюсселі триває саміт Україна-ЄС, Україні обіцяють підтримку.

Українського консула пустили до незаконно ув'язнено в Росії Романа Сущенка.

Рідні та близькі відділи шану Левку Григоровичу Лук'яненку.

Теги: Жертви НАБУ Міністерство оборони України Корупція Випуск новин Ужгород Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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