Підсумковий випуск новин за 21:00: Гучне затримання НАБУ. Ужгород у скорботі
У підсумковому випуску новин за 9 липня станом на 21:00 – детективи НАБУ затримали підозрюваного у розкраданні 149 мільйонів гривень Міністерства оборони Володимира Гарькавого. Фігурант скандальної справи сам прибув на допит. Мешканці Ужгорода прощалися з жертвами вибуху міномета "Молот" Валерієм Тихановським та Дмитром Власовим, 10 липня відбудеться прощання з ще одним загиблим – Юрієм Пушкарем.
Також у випуску:
Народні депутати так і не оновили склад ЦВК.
Із затопленої печери у Таїланді врятували вже вісьмох школярів.
У Брюсселі триває саміт Україна-ЄС, Україні обіцяють підтримку.
Українського консула пустили до незаконно ув'язнено в Росії Романа Сущенка.
Рідні та близькі відділи шану Левку Григоровичу Лук'яненку.
Джерело: 24 канал
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