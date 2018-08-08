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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Конкурс до Антикорупційного суду. Свідчення Ріка Гейтса

Випуск новин 51 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 8 серпня станом на 21:00 – Вища кваліфікаційна комісія суддів офіційно відкрила прийом документів учасників конкурсу на 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду. Наразі є 782 кандидати. У США третій день тривають допити свідка у справі Манафорта – Ріка Гейтса.

Також у випуску:

ДТП з жертвами у Дніпрі, двоє людей загинуло, 13 у лікарні.

Землетрус в Індонезії забрав життя понад 350 людей.

Десять років російсько – грузинській війні.

Теги: Випуск новин Антикорупційний суд Новини США
Джерело: 24 канал
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