Підсумковий випуск новин за 21:00: Конкурс до Антикорупційного суду. Свідчення Ріка Гейтса
У підсумковому випуску новин за 8 серпня станом на 21:00 – Вища кваліфікаційна комісія суддів офіційно відкрила прийом документів учасників конкурсу на 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду. Наразі є 782 кандидати. У США третій день тривають допити свідка у справі Манафорта – Ріка Гейтса.
Також у випуску:
ДТП з жертвами у Дніпрі, двоє людей загинуло, 13 у лікарні.
Землетрус в Індонезії забрав життя понад 350 людей.
Десять років російсько – грузинській війні.
Джерело: 24 канал
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