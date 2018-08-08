Підсумковий випуск новин за 21:00: Конкурс до Антикорупційного суду. Свідчення Ріка Гейтса

У підсумковому випуску новин за 8 серпня станом на 21:00 – Вища кваліфікаційна комісія суддів офіційно відкрила прийом документів учасників конкурсу на 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду. Наразі є 782 кандидати. У США третій день тривають допити свідка у справі Манафорта – Ріка Гейтса.

Також у випуску: ДТП з жертвами у Дніпрі, двоє людей загинуло, 13 у лікарні. Землетрус в Індонезії забрав життя понад 350 людей. Десять років російсько – грузинській війні.