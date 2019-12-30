Підсумковий випуск новин за 21:00: Мирова угода з "Газпромом". Нове у справі Шеремета

У підсумковому випуску новин за 30 грудня станом на 21:00 – Україна підписала мирову угоду із "Газпромом" і вже не вимагає від російської компанії більш як 7 мільярдів доларів штрафу. Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Яни Дугарь заявляють, що слідство могло сфальсифікувати докази у справі.

Також у випуску: Володимир Путін не привітав Володимира Зеленського з новим роком. Нардеп Нестор Шуфрич визнав, що полював на екзотичних тварин, однак робив це із дозволом. Держсекретар США Майк Помпео у новому році відвідає Україну.