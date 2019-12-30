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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Мирова угода з "Газпромом". Нове у справі Шеремета

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 грудня станом на 21:00 – Україна підписала мирову угоду із "Газпромом" і вже не вимагає від російської компанії більш як 7 мільярдів доларів штрафу. Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Яни Дугарь заявляють, що слідство могло сфальсифікувати докази у справі.

      Також у випуску:

      Володимир Путін не привітав Володимира Зеленського з новим роком.

      Нардеп Нестор Шуфрич визнав, що полював на екзотичних тварин, однак робив це із дозволом.

      Держсекретар США Майк Помпео у новому році відвідає Україну.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Випуск новин Вбивство Павла Шеремета Газпром Газ Нафтогаз Газовий конфлікт
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