Підсумковий випуск новин за 21:00: Обвал шахти на Луганщині. Шведський стіл в їдальнях
У підсумковому випуску новин за 26 квітня станом на 21:00 – з-під завалів шахти на Луганщині дістали тіла усіх 17 гірників. Пошукову операцію, яка тривала два дні, завершили. У школах столиці запроваджують шведські столи. Відтепер замість звичних порцій макаронів, супу чи борщу у шкільних їдальнях є індивідуальне меню.
Також у випуску:
Що обов'язково має бути у великодньому кошику та як традиції розпису писанок різняться у регіонах України.
Путін хоче видавати російські паспорти не лише жителям окупованого Донбасу, але й усім українцям.
Для вірян ПЦУ з Єрусалима доставлять благодатний вогонь.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі