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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Обвал шахти на Луганщині. Шведський стіл в їдальнях

      Випуск новин 106 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 квітня станом на 21:00 – з-під завалів шахти на Луганщині дістали тіла усіх 17 гірників. Пошукову операцію, яка тривала два дні, завершили. У школах столиці запроваджують шведські столи. Відтепер замість звичних порцій макаронів, супу чи борщу у шкільних їдальнях є індивідуальне меню.

      Також у випуску:

      Що обов'язково має бути у великодньому кошику та як традиції розпису писанок різняться у регіонах України.

      Путін хоче видавати російські паспорти не лише жителям окупованого Донбасу, але й усім українцям.

      Для вірян ПЦУ з Єрусалима доставлять благодатний вогонь.

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      Теги: Новини України Випуск новин Аварії на шахтах
      Джерело: 24 канал
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