Підсумковий випуск новин за 21:00: Піар Порошенка на Томосі. Суд над Насіровим

У підсумковому випуску новин за 13 серпня станом на 21:00 – за словами нардепа Сергія Лещенка, Петро Порошенко використовує адмінресурс, щоб розміщувати свою рекламу під виглядом соціальної, і спекулює при цьому на темі Томосу та автокефалії. Попри "мінування", суд над Романом Насіровим таки відбувся: колишній голова ДФС носитиме електронний браслет ще два місяці.

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