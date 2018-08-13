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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Піар Порошенка на Томосі. Суд над Насіровим

Випуск новин 96 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 13 серпня станом на 21:00 – за словами нардепа Сергія Лещенка, Петро Порошенко використовує адмінресурс, щоб розміщувати свою рекламу під виглядом соціальної, і спекулює при цьому на темі Томосу та автокефалії. Попри "мінування", суд над Романом Насіровим таки відбувся: колишній голова ДФС носитиме електронний браслет ще два місяці.

Також у випуску:

Адвокат Віктора Медведчука погрожує через суд заборонити прокат стрічки про Василя Стуса, якщо його клієнта у стрічці зобразять "не так".

Україна подала перший масштабний колективний позов проти Росії до ЄСПЛ на 3000 сторінок щодо знущання з політв'язнів.

Лікарку Ганну Губарєву, раніше звільнену зі скандалом за відмову лікувати воїна АТО, поновили і підвищили.

Теги: Випуск новин Петро Порошенко Сергій Лещенко релігія Реклама Роман Насіров Судді
Джерело: 24 канал
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