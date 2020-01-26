Підсумковий випуск новин за 21:00: Підпал авто дипломата в Ужгороді. Кототерапія в Черкасах

У підсумковому випуску новин за 26 січня станом на 21:00 – біля одного із місцевих ресторанів Ужгорода згорів елітний позашляховик. ЗМІ пишуть, що автівка належала колишньому послу України у Швейцарії Ігорю Діру. В одній з ветеринарних клінік Черкас пропонують прийти й погладити котів. Своїм візитом усі охочі не лише покращать собі настрій, а й допоможуть соціалізуватись пухнастим мешканцям.

Також у випуску: Школи Бердянська закривають на карантин через стрімкий ріст кількості хворих учнів на грип та ГРВІ. У Києві відбувся марш пам'яті загиблого учасника Революції Гідності Михайла Жизневського. Щонайменше 30 загиблих та 17 зниклих безвісти – такі наслідки рекордних злив на південному сході Бразилії. У "Борисполі" два пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ не забрали три свої валізи. Митники виявили 113 айфонів та 71 комплект навушників Apple.