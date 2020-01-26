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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Підпал авто дипломата в Ужгороді. Кототерапія в Черкасах

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 січня станом на 21:00 – біля одного із місцевих ресторанів Ужгорода згорів елітний позашляховик. ЗМІ пишуть, що автівка належала колишньому послу України у Швейцарії Ігорю Діру. В одній з ветеринарних клінік Черкас пропонують прийти й погладити котів. Своїм візитом усі охочі не лише покращать собі настрій, а й допоможуть соціалізуватись пухнастим мешканцям.

      Також у випуску:

      Школи Бердянська закривають на карантин через стрімкий ріст кількості хворих учнів на грип та ГРВІ. 

      У Києві відбувся марш пам'яті загиблого учасника Революції Гідності Михайла Жизневського. 

      Щонайменше 30 загиблих та 17 зниклих безвісти – такі наслідки рекордних злив на південному сході Бразилії.

      У "Борисполі" два пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ не забрали три свої валізи. Митники виявили 113 айфонів та 71 комплект навушників Apple.

      Місячний календар на січень 2020
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      Теги: Новини України Випуск новин Ужгород Новини Черкас
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