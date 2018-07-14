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Підсумковий випуск новин за 21:00: Подробиці ДТП на Закарпатті за участю п'яного чиновника

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У підсумковому випуску новин за 14 липня станом на 21:00 – п'яний як чіп голова однієї з райдержадміністрацій Закарпаття Віктор Олефір своїм джипом збив на смерть 56-ти річну жінку, а ще одна 71-річна нині в реанімації.

Також у випуску:

Франція святкує День взяття Бастилії. 

У Пакистані терорист-смертник підірвав себе у натовпі людей. Загинуло 130 осіб. 

Ситуація на фронті. 

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Жертви Новини Закарпаття
Джерело: 24 канал
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