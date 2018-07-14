Підсумковий випуск новин за 21:00: Подробиці ДТП на Закарпатті за участю п'яного чиновника
У підсумковому випуску новин за 14 липня станом на 21:00 – п'яний як чіп голова однієї з райдержадміністрацій Закарпаття Віктор Олефір своїм джипом збив на смерть 56-ти річну жінку, а ще одна 71-річна нині в реанімації.
Також у випуску:
Франція святкує День взяття Бастилії.
У Пакистані терорист-смертник підірвав себе у натовпі людей. Загинуло 130 осіб.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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