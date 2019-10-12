Підсумковий випуск новин за 21:00: Пошуки зниклих моряків. Грецька церква визнала ПЦУ

У підсумковому випуску новин за 12 жовтня станом на 21:00 – шістьох моряків-українців, які зникли два тижні тому в Атлантичному океані під час кораблетрощі, досі шукають. Про це повідомила омбудсвумен Людмила Денисова. Елладська православна церква Греції визнала новостворену українську автокефалію. Сталося це під час засідання Архієрейського собору в Афінах.

Також у випуску: Державне бюро розслідувань оголосило підозру поліцейському, що скоїв смертельне ДТП на Вінниччині. На Одещині викрили злочинне угрупування, яке утримувало три десятки людей у трудовому рабстві. Суд Одеси змінив запобіжний захід адміністратору готелю "Токіо Стар", де 17 серпня сталась фатальна пожежа. Вперше в історії людина пробігла марафон за дві години: понад 42 кілометри кенієць Еліуд Кіпчоге подолав за годину та 59 хвилин.