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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Пошуки зниклих моряків. Грецька церква визнала ПЦУ

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 жовтня станом на 21:00 – шістьох моряків-українців, які зникли два тижні тому в Атлантичному океані під час кораблетрощі, досі шукають. Про це повідомила омбудсвумен Людмила Денисова. Елладська православна церква Греції визнала новостворену українську автокефалію. Сталося це під час засідання Архієрейського собору в Афінах.

      Також у випуску:

      Державне бюро розслідувань оголосило підозру поліцейському, що скоїв смертельне ДТП на Вінниччині. 

      На Одещині викрили злочинне угрупування, яке утримувало три десятки людей у трудовому рабстві. 

      Суд Одеси змінив запобіжний захід адміністратору готелю "Токіо Стар", де 17 серпня сталась фатальна пожежа.

      Вперше в історії людина пробігла марафон за дві години: понад 42 кілометри кенієць Еліуд Кіпчоге подолав за годину та 59 хвилин.

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      Теги: Новини України Випуск новин Православна церква України Греція Водний транспорт Людмила Денісова
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