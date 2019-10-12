Итоговый выпуск новостей за 21:00: Поиски пропавших моряков. Греческая церковь признала ПЦУ

В итоговом выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 21:00 – шесть моряков-украинцев, которые исчезли две недели назад в Атлантическом океане во время кораблекрушения, до сих пор ищут. Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова. Элладская православная церковь Греции признала новообразованную украинскую автокефалию. Произошло это во время заседания Архиерейского собора в Афинах.

Также в выпуске: Государственное бюро расследований объявило подозрение полицейскому, совершившему смертельное ДТП на Винниччине. В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая удерживала три десятка человек в трудовом рабстве. Суд Одессы изменил меру пресечения администратору гостиницы "Токио Стар", где 17 августа произошел роковой пожар. Впервые в истории человек пробежал марафон за 2 часа: более 42 километров кениец Элиуд Кипчоге преодолел за час и 59 минут.