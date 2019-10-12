22:49
12 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, сегодня
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Поиски пропавших моряков. Греческая церковь признала ПЦУ

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 21:00 – шесть моряков-украинцев, которые исчезли две недели назад в Атлантическом океане во время кораблекрушения, до сих пор ищут. Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова. Элладская православная церковь Греции признала новообразованную украинскую автокефалию. Произошло это во время заседания Архиерейского собора в Афинах.

      Также в выпуске:

      Государственное бюро расследований объявило подозрение полицейскому, совершившему смертельное ДТП на Винниччине.

      В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая удерживала три десятка человек в трудовом рабстве.

      Суд Одессы изменил меру пресечения администратору гостиницы "Токио Стар", где 17 августа произошел роковой пожар.

      Впервые в истории человек пробежал марафон за 2 часа: более 42 километров кениец Элиуд Кипчоге преодолел за час и 59 минут.

      blog_ava
      Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн боксерский поединок
      сегодня
      2380
      Теги: Новости Украины Греция Православная церковь Украины Людмила Денисова Водный транспорт Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 октября: тайфун в Японии и Шуфрич едва не "обнулился"
      сегодня , 22:20 Главные новости 12 октября: тайфун в Японии и Шуфрич едва не "обнулился"
      Ірина Кошанська 272
      Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      сегодня , 22:00 Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 455
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня , 21:48 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 6562
      Масові протести "Ні – капітуляції": який вибір стоїть перед Зеленським
      сегодня , 20:00 Масові протести "Ні – капітуляції": який вибір стоїть перед Зеленським
      Віталій Дейнега 231
      Через що зірвались на крик Зеленський і журналіст 24 каналу
      сегодня , 19:30 Через що зірвались на крик Зеленський і журналіст 24 каналу
      Антон Голобородько 1142
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук