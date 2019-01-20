Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення лютої зими в Україну. Вшанування "кіборгів"

У підсумковому випуску новин за 20 січня станом на 21:00 – в Україну повертається справжня зима, сніжить сьогодні у Карпатах та в центральних областях, в столиці оголосили штормове попередження. На мурах Михайлівського собору біля Стіни пам'яті вшанували пам'яттю полеглих під час захисту Донецького аеропорту "кіборгів".

Також у випуску: Під пасажиром "Укрзалізниці" у потязі "Херсон – Львів" обвалилася полиця і ледве не задавила жінку знизу. Рятувальники знайшли на Львівщині двох заблукалих туристів, один з них загинув, інший – у лікарні. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Афін, вони виступають проти угоди Греції з Македонією.