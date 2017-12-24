Підсумковий випуск новин за 21:00: Привітання Порошенка. Черги на кордоні
Випуск новин 22:05, 24 грудня 515 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 24 грудня станом на 21:00 – Президент Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем. І напередодні свят – кілометрові черги на кордонах України з Польщею та Словаччиною.
Також у випуску:
Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів.
Що зробили нардепи за 2018 рік.
Російські військові з СЦКК покинули Донбас.
Уперше офіційно християни України західного обряду готуються до Різдва.
Джерело: 24 Канал
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