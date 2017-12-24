Підсумковий випуск новин за 21:00: Привітання Порошенка. Черги на кордоні

У підсумковому випуску новин за 24 грудня станом на 21:00 – Президент Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем. І напередодні свят – кілометрові черги на кордонах України з Польщею та Словаччиною.

Також у випуску: Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів. Що зробили нардепи за 2018 рік. Російські військові з СЦКК покинули Донбас. Уперше офіційно християни України західного обряду готуються до Різдва.

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