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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Програми кандидатів у президенти. Вибух у ТЦ Києва

      Випуск новин 167 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 січня станом на 21:00 – згідно з соцдослідженнями, українці хочуть щоб новий президент закінчив війну на Сході, посилив боротьбу з корупцією та відновив промисловість. Саме тому на ці аспекти часто і орієнтуюся політики, формуючи програму. У Києві у ТЦ "Мармелад" стався вибух, ймовірно, через те, що чоловік вирішив перевірити сигналізацію димовою шашкою.

      Також у випуску:

      У Парижі в булочній стався вибух, внаслідок якого постраждало багато людей, є загиблі.

      Андрій Садовий розповів про свою передвиборчу програму.

      У Львові обрали кращу снігову скульптуру 2019 року.

       

      Теги: Новини України Випуск новин Новини політики Президентські вибори 2019 Вибух Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 12 січня
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