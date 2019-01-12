Підсумковий випуск новин за 21:00: Програми кандидатів у президенти. Вибух у ТЦ Києва
У підсумковому випуску новин за 12 січня станом на 21:00 – згідно з соцдослідженнями, українці хочуть щоб новий президент закінчив війну на Сході, посилив боротьбу з корупцією та відновив промисловість. Саме тому на ці аспекти часто і орієнтуюся політики, формуючи програму. У Києві у ТЦ "Мармелад" стався вибух, ймовірно, через те, що чоловік вирішив перевірити сигналізацію димовою шашкою.
Також у випуску:
У Парижі в булочній стався вибух, внаслідок якого постраждало багато людей, є загиблі.
Андрій Садовий розповів про свою передвиборчу програму.
У Львові обрали кращу снігову скульптуру 2019 року.
Джерело: 24 канал
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