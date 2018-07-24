Підсумковий випуск новин за 21:00: Прорив дамби в Лаосі. Отруєння грибами
У підсумковому випуску новин за 24 липня станом на 21:00 – у Лаосі прорвало гідро-електричну дамбу. Внаслідок аварії сотні зниклих безвісти та щонайменше 6 тисяч людей втратили свої домівки. Ціла родина отруїлася грибами на Одещині, вагітна жінка та її син померли, ще четверо в лікарні. Отруїлись грибами і в Києві, шестеро людей потрапили до токсикологічної реанімації з гострим отруєнням.
Також у випуску:
Брудні руки кухарів стали причиною захворювання дітей у таборі "Орлятко".
Операція "Перевізник": правоохоронці перевіряють чи облаштовані маршрутки для перевезення пасажирів.
ДТП у Києві: один загиблий, троє травмованих.
Джерело: 24 канал
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