Підсумковий випуск новин за 21:00: Прорив дамби в Лаосі. Отруєння грибами

У підсумковому випуску новин за 24 липня станом на 21:00 – у Лаосі прорвало гідро-електричну дамбу. Внаслідок аварії сотні зниклих безвісти та щонайменше 6 тисяч людей втратили свої домівки. Ціла родина отруїлася грибами на Одещині, вагітна жінка та її син померли, ще четверо в лікарні. Отруїлись грибами і в Києві, шестеро людей потрапили до токсикологічної реанімації з гострим отруєнням.

Також у випуску: Брудні руки кухарів стали причиною захворювання дітей у таборі "Орлятко". Операція "Перевізник": правоохоронці перевіряють чи облаштовані маршрутки для перевезення пасажирів. ДТП у Києві: один загиблий, троє травмованих.