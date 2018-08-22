Підсумковий випуск новин за 21:00: Прощання із загиблим патрульним. Наслідки ДТП у Києві

У підсумковому випуску новин за 22 серпня станом на 21:00 – у Харкові попрощалися із загиблим патрульним Дмитром Кірієнком — інспектором, якого 20 серпня вбив нападник на харківську мерію. В Києві водій BMW на шаленій швидкості розтрощив три припарковані автомобілі, постраждалі вимагатимуть кошти у винуватця ДТП через суд.

Також у випуску: США щотижня накладають нові санкції на Росію. У Києві триває генеральна репетиція віськовго параду до Дня Незалежності України. Американські присяжні винесли ухвалу про те, що Пол Манафорт – винний та буде заґратований на 80 років.