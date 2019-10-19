Підсумковий випуск новин за 21:00: Протести у Чілі. У Росії прорвало дамбу

У підсумковому випуску новин за 19 жовтня станом на 21:00 – Масові протести охопили столицю Чилі. Там навіть оголосили надзвичайний стан. У Красноярському краї Росії загинуло щонайменше 15 людей. Там прорвало дамбу.

Також у випуску: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Вже з кінця наступного тижня в Україну прийде осінній холод. Парламент Великої Британії вкотре відклав розгляд угоди про Brexit.