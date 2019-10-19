Підсумковий випуск новин за 21:00: Протести у Чілі. У Росії прорвало дамбу
У підсумковому випуску новин за 19 жовтня станом на 21:00 – Масові протести охопили столицю Чилі. Там навіть оголосили надзвичайний стан. У Красноярському краї Росії загинуло щонайменше 15 людей. Там прорвало дамбу.
Також у випуску:
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.
Вже з кінця наступного тижня в Україну прийде осінній холод.
Парламент Великої Британії вкотре відклав розгляд угоди про Brexit.
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