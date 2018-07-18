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Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський шпигун в ОБСЄ. Суд Медведчука проти Лещенка

Випуск новин 228 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 18 липня станом на 21:00 – серед спостерігачів ОБСЄ на Донбасі працював російський шпигун. Про це йдеться у розслідуванні німецького каналу ARD. Віктор Медведчук вирішує свої проблеми через кишеньковий Печерський суд. Про це заявив народний депутат Сергій Лещенко.

Також у випуску:

8 кандидатів до ДБР мають заплямовану репутацію.

Повернення з лікарні підлітків в Таїланді.

Загиблий українець у Туреччині.

Теги: Новини України Випуск новин Україна – Росія Віктор Медведчук Сергій Лещенко
Джерело: 24 канал
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