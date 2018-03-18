Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на Донбасі. Незаконний продаж зброї в мережі
Випуск новин 21:53, сьогодні 140 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 18 березня станом на 21:00 – за добу на Сході зафіксували лише один ворожий обстріл біля Авдіївки на Донецькому напрямку. В Інтернеті можна придбати зброю онлайн та без жодних дозволів.
Також у випуску:
У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин.
У Росії закрилися останні виборчі дільниці.
Чого ж чекати Україні від нової-старої влади у Росії.
Джерело: 24 Канал
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