Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на Донбасі. Незаконний продаж зброї в мережі

У підсумковому випуску новин за 18 березня станом на 21:00 – за добу на Сході зафіксували лише один ворожий обстріл біля Авдіївки на Донецькому напрямку. В Інтернеті можна придбати зброю онлайн та без жодних дозволів.

Також у випуску: У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. У Росії закрилися останні виборчі дільниці. Чого ж чекати Україні від нової-старої влади у Росії.