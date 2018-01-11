Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал довкола грошей Януковича. Арешт лідера якудза

У підсумковому випуску новин за 11 січня станом на 21:00 – у Генпрокуратурі прокоментували скандал щодо конфіскації мільярдів Януковича. Як Facebook допоміг спецслужбам арештувати лідера якудза.

Також у випуску:

Чому в Україні не з'явиться Антикорупційний суд у 2018 році.

Трагічна доба на сході України.

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун запевняє, що епідемії кору в Україні немає.

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