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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть дитини через ліфт. Нові кандидати у президенти

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 січня станом на 21:00 – у Сумах ліфт раптово почав рухатися, коли дідусь вивозив із нього візочок з двомісячним внуком. Чоловік намагався врятувати дитину, однак маля затиснуло дверима, він загинув. 3 січня ще 4 особи подали документи на посаду Президента України: мер Львова Андрій Садовий, нардеп з БПП Сергій Каплін, Валентин Наливайченко та Віталій Скоцик.

      Також у випуску:

      Через ожеледь на заході України сталося десятки аварій.

      Від вибуху гранати на Тернопільщині постраждало 5 підлітків.

      Український воїн потрапив у полон.

      У житомирській лікарні від ускладнень кору померла дитина.

      Теги: Валентин Наливайченко Жертви Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Випуск новин Суми Діти і неповнолітні Сергій Каплін Віталій Скоцик
      Джерело: 24 канал
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