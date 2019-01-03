Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть дитини через ліфт. Нові кандидати у президенти

У підсумковому випуску новин за 3 січня станом на 21:00 – у Сумах ліфт раптово почав рухатися, коли дідусь вивозив із нього візочок з двомісячним внуком. Чоловік намагався врятувати дитину, однак маля затиснуло дверима, він загинув. 3 січня ще 4 особи подали документи на посаду Президента України: мер Львова Андрій Садовий, нардеп з БПП Сергій Каплін, Валентин Наливайченко та Віталій Скоцик.

Також у випуску: Через ожеледь на заході України сталося десятки аварій. Від вибуху гранати на Тернопільщині постраждало 5 підлітків. Український воїн потрапив у полон. У житомирській лікарні від ускладнень кору померла дитина.