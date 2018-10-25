Підсумковий випуск новин за 21:00: Спалах кору на Буковині. Розкрадання коштів "Ощадбанку"

У підсумковому випуску новин за 25 жовтня станом на 21:00 – майже 40 школярів захворіли на кір на Буковині. Це сталося у селі Рукшин Хотинського району. Від завтра у тамтешній школі вводять карантин. Заступниця голови правління "Ощадбанку" Ірина Земцова та екс-керівник компанії "Креатив" Максим Березкін загриміли за ґрати. Їх підозрюють у незаконному заволодінні 20 мільйонами доларів держбанку.

Також у випуску: Чому використання оборонного бюджету України залишається під грифом "секретно". Бранець Кремля Олег Сенцов отримав премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини. Європарламент ухвалив резолюцію, згідно з якою вимагає припинити анексію Росією Азовського моря. Проросійські бойовики на Донбасі спробували захопити позиції ЗСУ біля Золотого. Що буде з Києво-Печерською Лаврою після надання Україні Томосу. У США продовжують надсилати пакунки з вибухівкою.