Итоговый выпуск новостей за 21:00: Вспышка кори на Буковине. Хищение средств "Ощадбанка"

В итоговом выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 21:00 – почти 40 школьников заболели корью на Буковине. Это произошло в селе Рукшин Хотинского района. Завтра в тамошней школе вводят карантин. Заместитель председателя правления "Ощадбанка" Ирина Земцова и экс-руководитель компании "Креатив" Максим Березкин загремели за решетку. Их подозревают в незаконном завладении 20 млн долларов банка.

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