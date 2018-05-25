Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Стерненка. Нові деталі у справі "Боїнга 777"
У підсумковому випуску новин за 25 травня станом на 21:00 – в Одесі напали на колишнього лідера "Правого сектору" Сергія Стерненка. Обороняючись, одного з нападників він убив., і тепер йому теж загрожує відповідальність. Група незалежних розслідувачів встановила, хто відповідав за транспортування БУКа з Росії до України, з якого і збили літак.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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