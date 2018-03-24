Підсумковий випуск новин за 21:00: Український центр в Москві. Перехід на літній час

У підсумковому випуску новин за 24 березня станом на 21:00 – у Москві і досі працює український культурний центр. Його планують фінансувати коштом державного бюджету. У ніч із 24 березня на 25 березня Україна переходить на літній час. Стрілки годинника переводять на годину вперед.

Також у випуску: Російські найманці з мінометів обстріляли Авдіївку. У Києві проходить останнє тестування до спортивних змагань для поранених у бойових діях. У Франції помер поліцейський, який замінив собою заручницю.