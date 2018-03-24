Підсумковий випуск новин за 21:00: Український центр в Москві. Перехід на літній час
У підсумковому випуску новин за 24 березня станом на 21:00 – у Москві і досі працює український культурний центр. Його планують фінансувати коштом державного бюджету. У ніч із 24 березня на 25 березня Україна переходить на літній час. Стрілки годинника переводять на годину вперед.
Також у випуску:
Російські найманці з мінометів обстріляли Авдіївку.
У Києві проходить останнє тестування до спортивних змагань для поранених у бойових діях.
У Франції помер поліцейський, який замінив собою заручницю.
Джерело: 24 Канал
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