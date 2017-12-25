Підсумковий випуск новин за 21:00: Умовний термін за вбивство. Обмін полоненими

У підсумковому випуску новин за 24 грудня станом на 21:00 – Крисіну, якого звинувачували у вбивстві В'ячеслава Веремія та в організації "тітушок", дали лише умовний термін. Обмін полоненими таки відбудеться – 27 грудня.

Також у випуску: 250 життів забрав тайфун у В'єтнамі. У Росії не допустили до виборів опозиціонера Олексія Навального. Гурт ONUKA виконав щедрівку авторства Миколи Леонтовича в аеропорту.

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