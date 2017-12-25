Підсумковий випуск новин за 21:00: Умовний термін за вбивство. Обмін полоненими
Випуск новин 22:01, 25 грудня 244 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 24 грудня станом на 21:00 – Крисіну, якого звинувачували у вбивстві В'ячеслава Веремія та в організації "тітушок", дали лише умовний термін. Обмін полоненими таки відбудеться – 27 грудня.
Також у випуску:
250 життів забрав тайфун у В'єтнамі.
У Росії не допустили до виборів опозиціонера Олексія Навального.
Гурт ONUKA виконав щедрівку авторства Миколи Леонтовича в аеропорту.
Джерело: 24 Канал
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