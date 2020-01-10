Підсумковий випуск новин за 21:00: Версії падіння МАУ в Ірані. Суд над Антоненком

У підсумковому випуску новин за 10 січня станом на 21:00 – теракт на борту судна чи збиття літака іранськими військовими. Голова СБУ Іван Баканов заявив, що його відомство розглядає ці дві версії катастрофи Боїнга МАУ. Андрія Антоненка залишили під вартою. Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу. Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Також у випуску: За добу на фронті: 6 обстрілів, один загиблий і четверо поранених. Не маю сумнівів, що саме іранська ракета збила українській літак – Таку заяву зробив Генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Австралії готуються до серйозного погіршення ситуації.