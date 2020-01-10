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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Версії падіння МАУ в Ірані. Суд над Антоненком

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 10 січня станом на 21:00 – теракт на борту судна чи збиття літака іранськими військовими. Голова СБУ Іван Баканов заявив, що його відомство розглядає ці дві версії катастрофи Боїнга МАУ. Андрія Антоненка залишили під вартою. Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу. Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

      Також у випуску:

      За добу на фронті: 6 обстрілів, один загиблий і четверо поранених.

      Не маю сумнівів, що саме іранська ракета збила українській літак – Таку заяву зробив Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

      В Австралії готуються до серйозного погіршення ситуації.

      В Ірані майже повністю зачистили бульдозерами місце катастрофи літака МАУ: що там не так
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Випуск новин Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Андрій Антоненко Riffmaster
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