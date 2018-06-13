Підсумковий випуск новин за 21:00: Вирок Крисіну за вбивство. Протест на підтримку Сенцова
У підсумковому випуску новин за 13 червня станом на 21:00 – 5 років реального терміну замість 4-х умовних – такий вирок винесли в апеляційному суді Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Українці під російським посольством в Києві провели акцію протесту на підтримку Олега Сенцова.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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