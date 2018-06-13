Підсумковий випуск новин за 21:00: Вирок Крисіну за вбивство. Протест на підтримку Сенцова

У підсумковому випуску новин за 13 червня станом на 21:00 – 5 років реального терміну замість 4-х умовних – такий вирок винесли в апеляційному суді Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Українці під російським посольством в Києві провели акцію протесту на підтримку Олега Сенцова.

Також у випуску: Європарламент погодив виділення Україні четвертого траншу фінансової допомоги. Сімферополь, Ялта, Керч, Євпаторія Бахчисарай та прилеглі міста залишилися без світла, деякі навіть без мобільного зв'язку. Жахливе ДТП в Польщі – пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, одна людина загинула, 28 отримали поранення.