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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Закриття аеропорту "Київ". Зеленський на Луганщині

      Випуск новин 124

      У підсумковому випуску новин за 7 липня станом на 21:00 – з 2 по 12 вересня міжнародний аеропорт "Київ", що у Жулянах, буде тимчасово закритий. Причина – ремонт злітно-посадкової смуги. Володимир Зеленський сьогодні побував на Луганщині. Там разом із президентом Європейської ради Дональдом Туском український президент відвідав район розведення сил у Станиці Луганській.

      Також у випуску:

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Випуск новин авіація
      Джерело: 24 канал
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