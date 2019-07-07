Підсумковий випуск новин за 21:00: Закриття аеропорту "Київ". Зеленський на Луганщині

У підсумковому випуску новин за 7 липня станом на 21:00 – з 2 по 12 вересня міжнародний аеропорт "Київ", що у Жулянах, буде тимчасово закритий. Причина – ремонт злітно-посадкової смуги. Володимир Зеленський сьогодні побував на Луганщині. Там разом із президентом Європейської ради Дональдом Туском український президент відвідав район розведення сил у Станиці Луганській.

Також у випуску:

Зі списку партії "Слуги народу" виключили сімох кандидатів у народні депутати. При цьому, двох із них – за власним бажанням.

В Одесі святкують день Військово-морських сил України. Там відбулося шоу військових літаків та змагання бойових катерів.

У Харківській області оголосили підозру двом ювенальним інспекторам. Вони не відреагували на заяви бабусі, яка скаржилася, що над її 3-річною онукою знущаються її ж батьки. Відтак, маленька Даша померла від побоїв вітчима